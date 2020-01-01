Токеномика Decentralized Euro (DEURO) Откройте для себя ключевую информацию о Decentralized Euro (DEURO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decentralized Euro (DEURO) dEURO is a crypto-asset that maintains stability by referencing the value of Euro. It is the first and only fully decentralized stablecoin for the Euro, offering users a secure, transparent and autonomous way to store wealth in Euro stablecoins and to use them for transactions. Built on a technologically advanced, oracle-free smart contract architecture, dEURO enables fast and cost-efficient transactions while ensuring a seamless user experience. By fostering a robust ecosystem of users, partners, and institutions, dEURO empowers individuals and businesses to transact, invest, and innovate with unparalleled efficiency and security via fully decentralized smart contracts that do not require a central party. Официальный сайт: https://deuro.com/ Купить DEURO сейчас!

Токеномика и анализ цен Decentralized Euro (DEURO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentralized Euro (DEURO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Общее предложение: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Оборотное предложение: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Исторический максимум: $ 1,26 $ 1,26 $ 1,26 Исторический минимум: $ 0,860143 $ 0,860143 $ 0,860143 Текущая цена: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Узнайте больше о цене Decentralized Euro (DEURO)

Токеномика Decentralized Euro (DEURO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decentralized Euro (DEURO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEURO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEURO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEURO, изучите текущую цену DEURO!

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