Токеномика DeBox (BOX) Откройте для себя ключевую информацию о DeBox (BOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeBox (BOX) We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases. Официальный сайт: https://debox.pro/ Whitepaper: https://docs.debox.pro/UserGuide Купить BOX сейчас!

Токеномика и анализ цен DeBox (BOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeBox (BOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 311,13M $ 311,13M $ 311,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,75M $ 9,75M $ 9,75M Исторический максимум: $ 0,122695 $ 0,122695 $ 0,122695 Исторический минимум: $ 0,0037117 $ 0,0037117 $ 0,0037117 Текущая цена: $ 0,00974999 $ 0,00974999 $ 0,00974999 Узнайте больше о цене DeBox (BOX)

Токеномика DeBox (BOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeBox (BOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOX, изучите текущую цену BOX!

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