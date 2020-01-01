Токеномика Dastra Network (DAN) Откройте для себя ключевую информацию о Dastra Network (DAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dastra Network (DAN) Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Официальный сайт: https://dastra.network/ Whitepaper: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf Купить DAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Dastra Network (DAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dastra Network (DAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 986,41K $ 986,41K $ 986,41K Общее предложение: $ 520,00M $ 520,00M $ 520,00M Оборотное предложение: $ 126,04M $ 126,04M $ 126,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Исторический максимум: $ 0,02999587 $ 0,02999587 $ 0,02999587 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00782597 $ 0,00782597 $ 0,00782597 Узнайте больше о цене Dastra Network (DAN)

Токеномика Dastra Network (DAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dastra Network (DAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAN, изучите текущую цену DAN!

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