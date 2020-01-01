Токеномика Dastra Network (DAN)

Токеномика Dastra Network (DAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Dastra Network (DAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dastra Network (DAN)

Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business.

Официальный сайт:
https://dastra.network/
Whitepaper:
https://dastra.network/whitepaper-en.pdf

Токеномика и анализ цен Dastra Network (DAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dastra Network (DAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 986,41K
$ 986,41K$ 986,41K
Общее предложение:
$ 520,00M
$ 520,00M$ 520,00M
Оборотное предложение:
$ 126,04M
$ 126,04M$ 126,04M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,07M
$ 4,07M$ 4,07M
Исторический максимум:
$ 0,02999587
$ 0,02999587$ 0,02999587
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00782597
$ 0,00782597$ 0,00782597

Токеномика Dastra Network (DAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dastra Network (DAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAN, изучите текущую цену DAN!

Прогноз цены DAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.