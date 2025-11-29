Токеномика Darwin (DARWIN)

Токеномика Darwin (DARWIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Darwin (DARWIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 00:04:30 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Darwin (DARWIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Darwin (DARWIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 107,42K
$ 107,42K$ 107,42K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 505,83M
$ 505,83M$ 505,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 212,36K
$ 212,36K$ 212,36K
Исторический максимум:
$ 0,02393398
$ 0,02393398$ 0,02393398
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00021234
$ 0,00021234$ 0,00021234

Информация о Darwin (DARWIN)

Официальный сайт:
https://darwinslab.ai/
Whitepaper:
https://docs.darwinslab.ai/

Токеномика Darwin (DARWIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Darwin (DARWIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DARWIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DARWIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DARWIN, изучите текущую цену DARWIN!

Прогноз цены DARWIN

Хотите узнать, куда может двигаться DARWIN? Наша страница прогноза цены DARWIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»