Что такое DARWIN

Токеномика Darwin (DARWIN) Откройте для себя ключевую информацию о Darwin (DARWIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Darwin (DARWIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Darwin (DARWIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 107,42K $ 107,42K $ 107,42K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 505,83M $ 505,83M $ 505,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 212,36K $ 212,36K $ 212,36K Исторический максимум: $ 0,02393398 $ 0,02393398 $ 0,02393398 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021234 $ 0,00021234 $ 0,00021234 Узнайте больше о цене Darwin (DARWIN) Купить DARWIN сейчас!

Информация о Darwin (DARWIN) Официальный сайт: https://darwinslab.ai/ Whitepaper: https://docs.darwinslab.ai/

Токеномика Darwin (DARWIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Darwin (DARWIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DARWIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DARWIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DARWIN, изучите текущую цену DARWIN!

Прогноз цены DARWIN Хотите узнать, куда может двигаться DARWIN? Наша страница прогноза цены DARWIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DARWIN прямо сейчас!

