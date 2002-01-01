Токеномика Dank Memes (DANK) Откройте для себя ключевую информацию о Dank Memes (DANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dank Memes (DANK) Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Официальный сайт: https://www.dankmemesonsol.net/ Купить DANK сейчас!

Токеномика и анализ цен Dank Memes (DANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dank Memes (DANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 552,39K $ 552,39K $ 552,39K Общее предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Оборотное предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 552,39K $ 552,39K $ 552,39K Исторический максимум: $ 0,00210921 $ 0,00210921 $ 0,00210921 Исторический минимум: $ 0,00033368 $ 0,00033368 $ 0,00033368 Текущая цена: $ 0,00055465 $ 0,00055465 $ 0,00055465 Узнайте больше о цене Dank Memes (DANK)

Токеномика Dank Memes (DANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dank Memes (DANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DANK, изучите текущую цену DANK!

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