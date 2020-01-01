Токеномика dancing triangle (TRIANGLE) Откройте для себя ключевую информацию о dancing triangle (TRIANGLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dancing triangle (TRIANGLE) Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem. Официальный сайт: https://dancingtriangle.vip Купить TRIANGLE сейчас!

Токеномика и анализ цен dancing triangle (TRIANGLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dancing triangle (TRIANGLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 150,03K $ 150,03K $ 150,03K Общее предложение: $ 942,45M $ 942,45M $ 942,45M Оборотное предложение: $ 942,45M $ 942,45M $ 942,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 150,03K $ 150,03K $ 150,03K Исторический максимум: $ 0,00468674 $ 0,00468674 $ 0,00468674 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015919 $ 0,00015919 $ 0,00015919 Узнайте больше о цене dancing triangle (TRIANGLE)

Токеномика dancing triangle (TRIANGLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dancing triangle (TRIANGLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIANGLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIANGLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIANGLE, изучите текущую цену TRIANGLE!

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