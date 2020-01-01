Токеномика Daku (DAKU)

Токеномика Daku (DAKU)

Откройте для себя ключевую информацию о Daku (DAKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Daku (DAKU)

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

Официальный сайт:
https://dakucoin.info/

Токеномика и анализ цен Daku (DAKU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daku (DAKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 141,89M
$ 141,89M$ 141,89M
Общее предложение:
$ 600,00M
$ 600,00M$ 600,00M
Оборотное предложение:
$ 600,00M
$ 600,00M$ 600,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 141,89M
$ 141,89M$ 141,89M
Исторический максимум:
$ 0,246909
$ 0,246909$ 0,246909
Исторический минимум:
$ 0,00059726
$ 0,00059726$ 0,00059726
Текущая цена:
$ 0,236223
$ 0,236223$ 0,236223

Токеномика Daku (DAKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Daku (DAKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DAKU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DAKU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAKU, изучите текущую цену DAKU!

Прогноз цены DAKU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.