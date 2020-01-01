Токеномика Daku (DAKU) Откройте для себя ключевую информацию о Daku (DAKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Daku (DAKU) DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in. Официальный сайт: https://dakucoin.info/ Купить DAKU сейчас!

Токеномика и анализ цен Daku (DAKU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daku (DAKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,89M $ 141,89M $ 141,89M Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 141,89M $ 141,89M $ 141,89M Исторический максимум: $ 0,246909 $ 0,246909 $ 0,246909 Исторический минимум: $ 0,00059726 $ 0,00059726 $ 0,00059726 Текущая цена: $ 0,236223 $ 0,236223 $ 0,236223 Узнайте больше о цене Daku (DAKU)

Токеномика Daku (DAKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Daku (DAKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAKU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAKU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAKU, изучите текущую цену DAKU!

Прогноз цены DAKU Хотите узнать, куда может двигаться DAKU? Наша страница прогноза цены DAKU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DAKU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!