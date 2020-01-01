Токеномика Daddy Chill (DADDYCHILL) Откройте для себя ключевую информацию о Daddy Chill (DADDYCHILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Daddy Chill (DADDYCHILL) Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Официальный сайт: https://daddy-chill.fun Купить DADDYCHILL сейчас!

Токеномика и анализ цен Daddy Chill (DADDYCHILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daddy Chill (DADDYCHILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,44K $ 30,44K $ 30,44K Общее предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M Оборотное предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,44K $ 30,44K $ 30,44K Исторический максимум: $ 0,00648647 $ 0,00648647 $ 0,00648647 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Daddy Chill (DADDYCHILL)

Токеномика Daddy Chill (DADDYCHILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Daddy Chill (DADDYCHILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DADDYCHILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DADDYCHILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DADDYCHILL, изучите текущую цену DADDYCHILL!

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