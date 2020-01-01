Токеномика CyOp New Era (CYOP) Откройте для себя ключевую информацию о CyOp New Era (CYOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CyOp New Era (CYOP) CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Официальный сайт: https://www.cyop.ai/ Whitepaper: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf Купить CYOP сейчас!

Токеномика и анализ цен CyOp New Era (CYOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CyOp New Era (CYOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 136,29K $ 136,29K $ 136,29K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 136,29K $ 136,29K $ 136,29K Исторический максимум: $ 0,376367 $ 0,376367 $ 0,376367 Исторический минимум: $ 0,098797 $ 0,098797 $ 0,098797 Текущая цена: $ 0,136288 $ 0,136288 $ 0,136288 Узнайте больше о цене CyOp New Era (CYOP)

Токеномика CyOp New Era (CYOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CyOp New Era (CYOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYOP, изучите текущую цену CYOP!

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