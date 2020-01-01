Токеномика Cyberperp (CYB) Откройте для себя ключевую информацию о Cyberperp (CYB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cyberperp (CYB) Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading. Официальный сайт: https://cyberperp.io/ Купить CYB сейчас!

Токеномика и анализ цен Cyberperp (CYB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cyberperp (CYB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,34M $ 1,34M $ 1,34M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,99M $ 6,99M $ 6,99M Исторический максимум: $ 3,56 $ 3,56 $ 3,56 Исторический минимум: $ 0,624506 $ 0,624506 $ 0,624506 Текущая цена: $ 0,699483 $ 0,699483 $ 0,699483 Узнайте больше о цене Cyberperp (CYB)

Токеномика Cyberperp (CYB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cyberperp (CYB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYB, изучите текущую цену CYB!

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