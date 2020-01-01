Токеномика Cyberperp (CYB)
Информация о Cyberperp (CYB)
Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.
Токеномика и анализ цен Cyberperp (CYB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cyberperp (CYB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Cyberperp (CYB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Cyberperp (CYB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CYB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CYB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYB, изучите текущую цену CYB!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.