Токеномика Cyberperp (CYB)

Токеномика Cyberperp (CYB)

Откройте для себя ключевую информацию о Cyberperp (CYB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cyberperp (CYB)

Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.

Официальный сайт:
https://cyberperp.io/

Токеномика и анализ цен Cyberperp (CYB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cyberperp (CYB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 1,92M
$ 1,92M$ 1,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,99M
$ 6,99M$ 6,99M
Исторический максимум:
$ 3,56
$ 3,56$ 3,56
Исторический минимум:
$ 0,624506
$ 0,624506$ 0,624506
Текущая цена:
$ 0,699483
$ 0,699483$ 0,699483

Токеномика Cyberperp (CYB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cyberperp (CYB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CYB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CYB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYB, изучите текущую цену CYB!

Прогноз цены CYB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.