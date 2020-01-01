Токеномика CyberDEX (CYDX) Откройте для себя ключевую информацию о CyberDEX (CYDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CyberDEX (CYDX) CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”. Официальный сайт: https://www.cyberdex.xyz/ Whitepaper: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper Купить CYDX сейчас!

Токеномика и анализ цен CyberDEX (CYDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CyberDEX (CYDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 462,95K $ 462,95K $ 462,95K Общее предложение: $ 1,60B $ 1,60B $ 1,60B Оборотное предложение: $ 298,87M $ 298,87M $ 298,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Исторический максимум: $ 0,077973 $ 0,077973 $ 0,077973 Исторический минимум: $ 0,00147997 $ 0,00147997 $ 0,00147997 Текущая цена: $ 0,001549 $ 0,001549 $ 0,001549 Узнайте больше о цене CyberDEX (CYDX)

Токеномика CyberDEX (CYDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CyberDEX (CYDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYDX, изучите текущую цену CYDX!

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