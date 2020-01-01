Токеномика CVI (GOVI) Откройте для себя ключевую информацию о CVI (GOVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CVI (GOVI) CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. Официальный сайт: https://cvi.finance/ Купить GOVI сейчас!

Токеномика и анализ цен CVI (GOVI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CVI (GOVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,85K $ 201,85K $ 201,85K Общее предложение: $ 32,00M $ 32,00M $ 32,00M Оборотное предложение: $ 15,44M $ 15,44M $ 15,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 418,35K $ 418,35K $ 418,35K Исторический максимум: $ 7,67 $ 7,67 $ 7,67 Исторический минимум: $ 0,00866391 $ 0,00866391 $ 0,00866391 Текущая цена: $ 0,01306179 $ 0,01306179 $ 0,01306179 Узнайте больше о цене CVI (GOVI)

Токеномика CVI (GOVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CVI (GOVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOVI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOVI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOVI, изучите текущую цену GOVI!

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