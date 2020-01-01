Токеномика Cute Style (CUTIE) Откройте для себя ключевую информацию о Cute Style (CUTIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cute Style (CUTIE) Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat. Официальный сайт: https://www.cutieonsolana.com/ Купить CUTIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Cute Style (CUTIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cute Style (CUTIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,50K $ 9,50K $ 9,50K Общее предложение: $ 999,43M $ 999,43M $ 999,43M Оборотное предложение: $ 999,43M $ 999,43M $ 999,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,50K $ 9,50K $ 9,50K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cute Style (CUTIE)

Токеномика Cute Style (CUTIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cute Style (CUTIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CUTIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CUTIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUTIE, изучите текущую цену CUTIE!

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