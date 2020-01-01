Токеномика Curetopia (CURES) Откройте для себя ключевую информацию о Curetopia (CURES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Curetopia (CURES) Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Официальный сайт: https://www.curetopia.xyz/ Купить CURES сейчас!

Токеномика и анализ цен Curetopia (CURES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Curetopia (CURES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 722,17K $ 722,17K $ 722,17K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 35,38M $ 35,38M $ 35,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Исторический максимум: $ 0,03880275 $ 0,03880275 $ 0,03880275 Исторический минимум: $ 0,0160381 $ 0,0160381 $ 0,0160381 Текущая цена: $ 0,02037678 $ 0,02037678 $ 0,02037678 Узнайте больше о цене Curetopia (CURES)

Токеномика Curetopia (CURES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Curetopia (CURES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CURES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CURES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CURES, изучите текущую цену CURES!

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