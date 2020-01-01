Токеномика Curetopia (CURES)

Токеномика Curetopia (CURES)

Откройте для себя ключевую информацию о Curetopia (CURES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Curetopia (CURES)

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us.

The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

Официальный сайт:
https://www.curetopia.xyz/

Токеномика и анализ цен Curetopia (CURES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Curetopia (CURES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 722,17K
$ 722,17K$ 722,17K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 35,38M
$ 35,38M$ 35,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,04M
$ 2,04M$ 2,04M
Исторический максимум:
$ 0,03880275
$ 0,03880275$ 0,03880275
Исторический минимум:
$ 0,0160381
$ 0,0160381$ 0,0160381
Текущая цена:
$ 0,02037678
$ 0,02037678$ 0,02037678

Токеномика Curetopia (CURES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Curetopia (CURES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CURES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CURES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CURES, изучите текущую цену CURES!

Прогноз цены CURES

Хотите узнать, куда может двигаться CURES? Наша страница прогноза цены CURES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.