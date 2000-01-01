Токеномика Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Токеномика Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Откройте для себя ключевую информацию о Cryptocurrency Coin (CRYPTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.

Официальный сайт:
https://www.cryptocurrency-coin.com/

Токеномика и анализ цен Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cryptocurrency Coin (CRYPTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M
Общее предложение:
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
Оборотное предложение:
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M
Исторический максимум:
$ 0.01946461
$ 0.01946461$ 0.01946461
Исторический минимум:
$ 0.00169238
$ 0.00169238$ 0.00169238
Текущая цена:
$ 0.01157589
$ 0.01157589$ 0.01157589

Токеномика Cryptocurrency Coin (CRYPTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cryptocurrency Coin (CRYPTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRYPTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRYPTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRYPTO, изучите текущую цену CRYPTO!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.