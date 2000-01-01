Токеномика Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Откройте для себя ключевую информацию о Cryptocurrency Coin (CRYPTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Официальный сайт: https://www.cryptocurrency-coin.com/ Купить CRYPTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cryptocurrency Coin (CRYPTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M Общее предложение: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Оборотное предложение: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M Исторический максимум: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 Исторический минимум: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Текущая цена: $ 0.01157589 $ 0.01157589 $ 0.01157589 Узнайте больше о цене Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Токеномика Cryptocurrency Coin (CRYPTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cryptocurrency Coin (CRYPTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRYPTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRYPTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRYPTO, изучите текущую цену CRYPTO!

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