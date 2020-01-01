Токеномика CryptoBlades (SKILL)

Токеномика CryptoBlades (SKILL)

Откройте для себя ключевую информацию о CryptoBlades (SKILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о CryptoBlades (SKILL)

CryptoBlades is an NFT blockchain game on Binance Smart Chain

Официальный сайт:
https://www.cryptoblades.io/

Токеномика и анализ цен CryptoBlades (SKILL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoBlades (SKILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 66,56K
$ 66,56K$ 66,56K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 66,56K
$ 66,56K$ 66,56K
Исторический максимум:
$ 184,46
$ 184,46$ 184,46
Исторический минимум:
$ 0,065274
$ 0,065274$ 0,065274
Текущая цена:
$ 0,066561
$ 0,066561$ 0,066561

Токеномика CryptoBlades (SKILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CryptoBlades (SKILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SKILL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SKILL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKILL, изучите текущую цену SKILL!

Прогноз цены SKILL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.