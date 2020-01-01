Токеномика CryptoBlades (SKILL) Откройте для себя ключевую информацию о CryptoBlades (SKILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CryptoBlades (SKILL) CryptoBlades is an NFT blockchain game on Binance Smart Chain Официальный сайт: https://www.cryptoblades.io/ Купить SKILL сейчас!

Токеномика и анализ цен CryptoBlades (SKILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoBlades (SKILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,56K $ 66,56K $ 66,56K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,56K $ 66,56K $ 66,56K Исторический максимум: $ 184,46 $ 184,46 $ 184,46 Исторический минимум: $ 0,065274 $ 0,065274 $ 0,065274 Текущая цена: $ 0,066561 $ 0,066561 $ 0,066561 Узнайте больше о цене CryptoBlades (SKILL)

Токеномика CryptoBlades (SKILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CryptoBlades (SKILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKILL, изучите текущую цену SKILL!

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