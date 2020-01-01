Токеномика Cryptex Finance (CTX) Откройте для себя ключевую информацию о Cryptex Finance (CTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cryptex Finance (CTX) CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem. Официальный сайт: https://cryptex.finance/ Купить CTX сейчас!

Токеномика и анализ цен Cryptex Finance (CTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cryptex Finance (CTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,52M $ 10,52M $ 10,52M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 7,38M $ 7,38M $ 7,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,25M $ 14,25M $ 14,25M Исторический максимум: $ 44,13 $ 44,13 $ 44,13 Исторический минимум: $ 0,790108 $ 0,790108 $ 0,790108 Текущая цена: $ 1,43 $ 1,43 $ 1,43 Узнайте больше о цене Cryptex Finance (CTX)

Токеномика Cryptex Finance (CTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cryptex Finance (CTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTX, изучите текущую цену CTX!

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