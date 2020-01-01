Токеномика Crying Cat (CRYING) Откройте для себя ключевую информацию о Crying Cat (CRYING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crying Cat (CRYING) This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Официальный сайт: https://cryingcats.xyz/ Купить CRYING сейчас!

Токеномика и анализ цен Crying Cat (CRYING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crying Cat (CRYING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 202.10K $ 202.10K $ 202.10K Общее предложение: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M Оборотное предложение: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 202.10K $ 202.10K $ 202.10K Исторический максимум: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00020994 $ 0.00020994 $ 0.00020994 Узнайте больше о цене Crying Cat (CRYING)

Токеномика Crying Cat (CRYING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crying Cat (CRYING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRYING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRYING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRYING, изучите текущую цену CRYING!

Прогноз цены CRYING Хотите узнать, куда может двигаться CRYING? Наша страница прогноза цены CRYING объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CRYING прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!