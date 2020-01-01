Токеномика Crying Cat (CRYING)

Токеномика Crying Cat (CRYING)

Откройте для себя ключевую информацию о Crying Cat (CRYING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Crying Cat (CRYING)

This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.

Официальный сайт:
https://cryingcats.xyz/

Токеномика и анализ цен Crying Cat (CRYING)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crying Cat (CRYING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 202.10K
$ 202.10K$ 202.10K
Общее предложение:
$ 962.67M
$ 962.67M$ 962.67M
Оборотное предложение:
$ 962.67M
$ 962.67M$ 962.67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 202.10K
$ 202.10K$ 202.10K
Исторический максимум:
$ 0.00774955
$ 0.00774955$ 0.00774955
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00020994
$ 0.00020994$ 0.00020994

Токеномика Crying Cat (CRYING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Crying Cat (CRYING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRYING, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRYING.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRYING, изучите текущую цену CRYING!

Прогноз цены CRYING

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.