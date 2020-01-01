Токеномика CROW (CROW)

Токеномика CROW (CROW)

Откройте для себя ключевую информацию о CROW (CROW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CROW (CROW)

A Memecoin on Solana Chain. Try to make Cult of Crow for Community with Pfp on our website. you can make by yourself . Visit our Website https://thecrow.farm/

The Crow, Enemy of Farmers and Jeets Since The Beginning of Time. Community Take Over to help Crow defeat Farmers & Jeets.

We will Keep Building together with Community. Fight Jeeters, Farmers etc. I Sure each Holder will win here.

Join Us. Lets Make a Big and Strong Community and be $CROW number 1 on SOLANA MEMECOIN. LFG

Официальный сайт:
https://thecrow.farm/
Whitepaper:
https://thecrow.farm/

Токеномика и анализ цен CROW (CROW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CROW (CROW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,27K
$ 10,27K$ 10,27K
Общее предложение:
$ 999,58M
$ 999,58M$ 999,58M
Оборотное предложение:
$ 970,70M
$ 970,70M$ 970,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,58K
$ 10,58K$ 10,58K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика CROW (CROW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CROW (CROW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CROW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CROW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROW, изучите текущую цену CROW!

Прогноз цены CROW

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.