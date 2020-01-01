Токеномика Crosswalk (CSW) Откройте для себя ключевую информацию о Crosswalk (CSW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crosswalk (CSW) Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem. Официальный сайт: https://www.crosswalk.pro/ Купить CSW сейчас!

Токеномика и анализ цен Crosswalk (CSW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crosswalk (CSW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 181,28K $ 181,28K $ 181,28K Общее предложение: $ 8,89B $ 8,89B $ 8,89B Оборотное предложение: $ 8,88B $ 8,88B $ 8,88B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 181,51K $ 181,51K $ 181,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Crosswalk (CSW)

Токеномика Crosswalk (CSW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crosswalk (CSW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSW, изучите текущую цену CSW!

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