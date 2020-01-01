Токеномика CREDITS (CS)

Токеномика CREDITS (CS)

Откройте для себя ключевую информацию о CREDITS (CS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CREDITS (CS)

CREDITS platform offers a new and unique technical implementation of blockchain technology with autonomous smart contracts, data protocol and its own internal cryptocurrency. We strive to achieve unique technical parameters of the network – more than 1,000,000 transactions per second. The average processing time of each transaction starts from 0.01 second with a very low cost of each transaction (as low as 0.0001%). CREDITS team has developed the MVP (Minimum Viable Product) and have confirmed the technical feasibility of implementation by industry experts.

Официальный сайт:
https://credits.com
Whitepaper:
https://credits.com/Content/Docs/TechnicalWhitePaperCREDITSEng.pdf

Токеномика и анализ цен CREDITS (CS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CREDITS (CS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 254,66K
$ 254,66K$ 254,66K
Общее предложение:
$ 249,47M
$ 249,47M$ 249,47M
Оборотное предложение:
$ 223,46M
$ 223,46M$ 223,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 284,31K
$ 284,31K$ 284,31K
Исторический максимум:
$ 0,928758
$ 0,928758$ 0,928758
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00113963
$ 0,00113963$ 0,00113963

Токеномика CREDITS (CS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CREDITS (CS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CS, изучите текущую цену CS!

Прогноз цены CS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.