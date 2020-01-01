Токеномика CREDITS (CS) Откройте для себя ключевую информацию о CREDITS (CS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CREDITS (CS) CREDITS platform offers a new and unique technical implementation of blockchain technology with autonomous smart contracts, data protocol and its own internal cryptocurrency. We strive to achieve unique technical parameters of the network – more than 1,000,000 transactions per second. The average processing time of each transaction starts from 0.01 second with a very low cost of each transaction (as low as 0.0001%). CREDITS team has developed the MVP (Minimum Viable Product) and have confirmed the technical feasibility of implementation by industry experts. Официальный сайт: https://credits.com Whitepaper: https://credits.com/Content/Docs/TechnicalWhitePaperCREDITSEng.pdf Купить CS сейчас!

Токеномика и анализ цен CREDITS (CS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CREDITS (CS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 254,66K $ 254,66K $ 254,66K Общее предложение: $ 249,47M $ 249,47M $ 249,47M Оборотное предложение: $ 223,46M $ 223,46M $ 223,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 284,31K $ 284,31K $ 284,31K Исторический максимум: $ 0,928758 $ 0,928758 $ 0,928758 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00113963 $ 0,00113963 $ 0,00113963 Узнайте больше о цене CREDITS (CS)

Токеномика CREDITS (CS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CREDITS (CS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CS, изучите текущую цену CS!

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