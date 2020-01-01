Токеномика Crashout (CRASHOUT) Откройте для себя ключевую информацию о Crashout (CRASHOUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crashout (CRASHOUT) Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet. Официальный сайт: https://crashoutsol.xyz/ Купить CRASHOUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Crashout (CRASHOUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crashout (CRASHOUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Исторический максимум: $ 0,01390293 $ 0,01390293 $ 0,01390293 Исторический минимум: $ 0,0005825 $ 0,0005825 $ 0,0005825 Текущая цена: $ 0,0017277 $ 0,0017277 $ 0,0017277 Узнайте больше о цене Crashout (CRASHOUT)

Токеномика Crashout (CRASHOUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crashout (CRASHOUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRASHOUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRASHOUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRASHOUT, изучите текущую цену CRASHOUT!

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