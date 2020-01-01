Токеномика Crash On Base (CRASH) Откройте для себя ключевую информацию о Crash On Base (CRASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crash On Base (CRASH) Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Официальный сайт: https://crashonbase.xyz/ Купить CRASH сейчас!

Токеномика и анализ цен Crash On Base (CRASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crash On Base (CRASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,28M $ 2,28M $ 2,28M Общее предложение: $ 956,31M $ 956,31M $ 956,31M Оборотное предложение: $ 956,31M $ 956,31M $ 956,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,28M $ 2,28M $ 2,28M Исторический максимум: $ 0,03898669 $ 0,03898669 $ 0,03898669 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00237933 $ 0,00237933 $ 0,00237933 Узнайте больше о цене Crash On Base (CRASH)

Токеномика Crash On Base (CRASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crash On Base (CRASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRASH, изучите текущую цену CRASH!

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