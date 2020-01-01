Токеномика cr0w by Virtuals (CROW)

Токеномика cr0w by Virtuals (CROW)

Откройте для себя ключевую информацию о cr0w by Virtuals (CROW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о cr0w by Virtuals (CROW)

cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders.

Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.

Официальный сайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/16445
Whitepaper:
https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper

Токеномика и анализ цен cr0w by Virtuals (CROW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене cr0w by Virtuals (CROW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 236,64K
$ 236,64K$ 236,64K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 967,47M
$ 967,47M$ 967,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 244,59K
$ 244,59K$ 244,59K
Исторический максимум:
$ 0,02626172
$ 0,02626172$ 0,02626172
Исторический минимум:
$ 0,00024529
$ 0,00024529$ 0,00024529
Текущая цена:
$ 0,00024373
$ 0,00024373$ 0,00024373

Токеномика cr0w by Virtuals (CROW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики cr0w by Virtuals (CROW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CROW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CROW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROW, изучите текущую цену CROW!

Прогноз цены CROW

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.