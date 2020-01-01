Токеномика cr0w by Virtuals (CROW) Откройте для себя ключевую информацию о cr0w by Virtuals (CROW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о cr0w by Virtuals (CROW) cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Whitepaper: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Купить CROW сейчас!

Токеномика и анализ цен cr0w by Virtuals (CROW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене cr0w by Virtuals (CROW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 236,64K $ 236,64K $ 236,64K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 967,47M $ 967,47M $ 967,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 244,59K $ 244,59K $ 244,59K Исторический максимум: $ 0,02626172 $ 0,02626172 $ 0,02626172 Исторический минимум: $ 0,00024529 $ 0,00024529 $ 0,00024529 Текущая цена: $ 0,00024373 $ 0,00024373 $ 0,00024373 Узнайте больше о цене cr0w by Virtuals (CROW)

Токеномика cr0w by Virtuals (CROW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики cr0w by Virtuals (CROW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CROW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CROW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROW, изучите текущую цену CROW!

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