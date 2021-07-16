Токеномика Cosanta (COSA) Откройте для себя ключевую информацию о Cosanta (COSA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cosanta (COSA) What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Официальный сайт: https://cosanta.net/ Whitepaper: https://cosanta.net/en#about Купить COSA сейчас!

Токеномика и анализ цен Cosanta (COSA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cosanta (COSA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Общее предложение: $ 324.56K $ 324.56K $ 324.56K Оборотное предложение: $ 324.56K $ 324.56K $ 324.56K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Исторический максимум: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 Исторический минимум: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Текущая цена: $ 3.96 $ 3.96 $ 3.96 Узнайте больше о цене Cosanta (COSA)

Токеномика Cosanta (COSA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cosanta (COSA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COSA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COSA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COSA, изучите текущую цену COSA!

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