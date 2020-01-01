Токеномика Cortensor (COR) Откройте для себя ключевую информацию о Cortensor (COR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cortensor (COR) Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers. Официальный сайт: https://www.cortensor.network Whitepaper: https://docs.cortensor.network/ Купить COR сейчас!

Токеномика и анализ цен Cortensor (COR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cortensor (COR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 505,00M $ 505,00M $ 505,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,47M $ 4,47M $ 4,47M Исторический максимум: $ 0,02534804 $ 0,02534804 $ 0,02534804 Исторический минимум: $ 0,0012344 $ 0,0012344 $ 0,0012344 Текущая цена: $ 0,00448483 $ 0,00448483 $ 0,00448483 Узнайте больше о цене Cortensor (COR)

Токеномика Cortensor (COR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cortensor (COR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COR, изучите текущую цену COR!

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