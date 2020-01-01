Токеномика Cool Mustache ($MUST) Откройте для себя ключевую информацию о Cool Mustache ($MUST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cool Mustache ($MUST) A token for a cool mustache. Very based indeed..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Официальный сайт: https://www.clanker.world/clanker/0x14daF26C2507ACDD3B64E3302d8554611026CC40 Купить $MUST сейчас!

Токеномика и анализ цен Cool Mustache ($MUST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cool Mustache ($MUST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,49K $ 51,49K $ 51,49K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,49K $ 51,49K $ 51,49K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cool Mustache ($MUST)

Токеномика Cool Mustache ($MUST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cool Mustache ($MUST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $MUST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $MUST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MUST, изучите текущую цену $MUST!

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