Токеномика Contentos (COS)

Токеномика Contentos (COS)

Откройте для себя ключевую информацию о Contentos (COS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Contentos (COS)

Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first.

Официальный сайт:
https://www.contentos.io/

Токеномика и анализ цен Contentos (COS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Contentos (COS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,50M
$ 15,50M$ 15,50M
Общее предложение:
$ 9,90B
$ 9,90B$ 9,90B
Оборотное предложение:
$ 5,18B
$ 5,18B$ 5,18B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,65M
$ 29,65M$ 29,65M
Исторический максимум:
$ 0,084685
$ 0,084685$ 0,084685
Исторический минимум:
$ 0,00256549
$ 0,00256549$ 0,00256549
Текущая цена:
$ 0,00299558
$ 0,00299558$ 0,00299558

Токеномика Contentos (COS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Contentos (COS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COS, изучите текущую цену COS!

Прогноз цены COS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.