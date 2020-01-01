Токеномика Contentos (COS) Откройте для себя ключевую информацию о Contentos (COS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Contentos (COS) Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first. Официальный сайт: https://www.contentos.io/ Купить COS сейчас!

Токеномика и анализ цен Contentos (COS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Contentos (COS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,50M $ 15,50M $ 15,50M Общее предложение: $ 9,90B $ 9,90B $ 9,90B Оборотное предложение: $ 5,18B $ 5,18B $ 5,18B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,65M $ 29,65M $ 29,65M Исторический максимум: $ 0,084685 $ 0,084685 $ 0,084685 Исторический минимум: $ 0,00256549 $ 0,00256549 $ 0,00256549 Текущая цена: $ 0,00299558 $ 0,00299558 $ 0,00299558 Узнайте больше о цене Contentos (COS)

Токеномика Contentos (COS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Contentos (COS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COS, изучите текущую цену COS!

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