Токеномика Conscious Token (CONSCIOUS) Откройте для себя ключевую информацию о Conscious Token (CONSCIOUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Conscious Token (CONSCIOUS) In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. Официальный сайт: https://consciousness.care Купить CONSCIOUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Conscious Token (CONSCIOUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Conscious Token (CONSCIOUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 117,80M $ 117,80M $ 117,80M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 117,80M $ 117,80M $ 117,80M Исторический максимум: $ 0,160554 $ 0,160554 $ 0,160554 Исторический минимум: $ 0,055157 $ 0,055157 $ 0,055157 Текущая цена: $ 0,117859 $ 0,117859 $ 0,117859 Узнайте больше о цене Conscious Token (CONSCIOUS)

Токеномика Conscious Token (CONSCIOUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Conscious Token (CONSCIOUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CONSCIOUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CONSCIOUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CONSCIOUS, изучите текущую цену CONSCIOUS!

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