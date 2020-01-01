Токеномика Conceal (CCX) Откройте для себя ключевую информацию о Conceal (CCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Conceal (CCX) Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value. Официальный сайт: https://conceal.network/ Купить CCX сейчас!

Токеномика и анализ цен Conceal (CCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Conceal (CCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 150,27K $ 150,27K $ 150,27K Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 20,73M $ 20,73M $ 20,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Исторический максимум: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Исторический минимум: $ 0,00429993 $ 0,00429993 $ 0,00429993 Текущая цена: $ 0,00724733 $ 0,00724733 $ 0,00724733 Узнайте больше о цене Conceal (CCX)

Токеномика Conceal (CCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Conceal (CCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CCX, изучите текущую цену CCX!

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