Токеномика Compounding OpenDollar (CUSDO) Откройте для себя ключевую информацию о Compounding OpenDollar (CUSDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Compounding OpenDollar (CUSDO) The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Официальный сайт: https://openeden.com Купить CUSDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Compounding OpenDollar (CUSDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Compounding OpenDollar (CUSDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 268.88M $ 268.88M $ 268.88M Общее предложение: $ 264.00M $ 264.00M $ 264.00M Оборотное предложение: $ 264.00M $ 264.00M $ 264.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 268.88M $ 268.88M $ 268.88M Исторический максимум: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 Исторический минимум: $ 0.985919 $ 0.985919 $ 0.985919 Текущая цена: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Узнайте больше о цене Compounding OpenDollar (CUSDO)

Токеномика Compounding OpenDollar (CUSDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Compounding OpenDollar (CUSDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CUSDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CUSDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUSDO, изучите текущую цену CUSDO!

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