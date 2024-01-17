Токеномика Community Coin (COMCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Community Coin (COMCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Community Coin (COMCOIN) $COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem. Официальный сайт: https://comcoin.fun/ Купить COMCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Community Coin (COMCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Community Coin (COMCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20.95K $ 20.95K $ 20.95K Общее предложение: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Оборотное предложение: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20.95K $ 20.95K $ 20.95K Исторический максимум: $ 0.00188631 $ 0.00188631 $ 0.00188631 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Community Coin (COMCOIN)

Токеномика Community Coin (COMCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Community Coin (COMCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COMCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COMCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMCOIN, изучите текущую цену COMCOIN!

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