Токеномика Coinye West (COINYE) Откройте для себя ключевую информацию о Coinye West (COINYE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coinye West (COINYE) Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Официальный сайт: https://coinye.lol/ Купить COINYE сейчас!

Токеномика и анализ цен Coinye West (COINYE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coinye West (COINYE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 335,58K $ 335,58K $ 335,58K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 879,55M $ 879,55M $ 879,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 381,54K $ 381,54K $ 381,54K Исторический максимум: $ 0,04538102 $ 0,04538102 $ 0,04538102 Исторический минимум: $ 0,00027846 $ 0,00027846 $ 0,00027846 Текущая цена: $ 0,00038084 $ 0,00038084 $ 0,00038084 Узнайте больше о цене Coinye West (COINYE)

Токеномика Coinye West (COINYE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coinye West (COINYE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COINYE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COINYE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COINYE, изучите текущую цену COINYE!

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