Токеномика Coinshift USDC (CSUSDC) Откройте для себя ключевую информацию о Coinshift USDC (CSUSDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coinshift USDC (CSUSDC) Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Официальный сайт: https://www.coinshift.xyz/ Купить CSUSDC сейчас!

Токеномика и анализ цен Coinshift USDC (CSUSDC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coinshift USDC (CSUSDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,50M $ 33,50M $ 33,50M Общее предложение: $ 32,53M $ 32,53M $ 32,53M Оборотное предложение: $ 32,53M $ 32,53M $ 32,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,50M $ 33,50M $ 33,50M Исторический максимум: $ 1,084 $ 1,084 $ 1,084 Исторический минимум: $ 1,015 $ 1,015 $ 1,015 Текущая цена: $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 Узнайте больше о цене Coinshift USDC (CSUSDC)

Токеномика Coinshift USDC (CSUSDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coinshift USDC (CSUSDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSUSDC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSUSDC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSUSDC, изучите текущую цену CSUSDC!

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