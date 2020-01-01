Токеномика Cogito Finance (CGV)

Токеномика Cogito Finance (CGV)

Откройте для себя ключевую информацию о Cogito Finance (CGV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

Официальный сайт:
https://www.cogito.finance/
Whitepaper:
https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/

Токеномика и анализ цен Cogito Finance (CGV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cogito Finance (CGV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 662,43K
$ 662,43K$ 662,43K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 106,92M
$ 106,92M$ 106,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,20M
$ 6,20M$ 6,20M
Исторический максимум:
$ 0,302004
$ 0,302004$ 0,302004
Исторический минимум:
$ 0,00531653
$ 0,00531653$ 0,00531653
Текущая цена:
$ 0,00619121
$ 0,00619121$ 0,00619121

Токеномика Cogito Finance (CGV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cogito Finance (CGV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CGV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CGV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGV, изучите текущую цену CGV!

Прогноз цены CGV

Хотите узнать, куда может двигаться CGV? Наша страница прогноза цены CGV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.