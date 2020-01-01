Токеномика Cogito Finance (CGV) Откройте для себя ключевую информацию о Cogito Finance (CGV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cogito Finance (CGV) Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Официальный сайт: https://www.cogito.finance/ Whitepaper: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Купить CGV сейчас!

Токеномика и анализ цен Cogito Finance (CGV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cogito Finance (CGV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 662,43K $ 662,43K $ 662,43K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 106,92M $ 106,92M $ 106,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,20M $ 6,20M $ 6,20M Исторический максимум: $ 0,302004 $ 0,302004 $ 0,302004 Исторический минимум: $ 0,00531653 $ 0,00531653 $ 0,00531653 Текущая цена: $ 0,00619121 $ 0,00619121 $ 0,00619121 Узнайте больше о цене Cogito Finance (CGV)

Токеномика Cogito Finance (CGV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cogito Finance (CGV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGV, изучите текущую цену CGV!

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