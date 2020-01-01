Токеномика Code Token (CODE) Откройте для себя ключевую информацию о Code Token (CODE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Code Token (CODE) In the ever-evolving world of cryptocurrency, the $CODE token emerges as a beacon of decentralization poised to disrupt the meme economy and redefine the way communities engage with digital assets. The $CODE Token represents a novel approach to digital currencies, leveraging the intrinsic appeal of memes to foster community, drive adoption, and generate value. With a foundation built on transparency, decentralization, and inclusivity, the $CODE token aims to democratize access to cryptocurrency while injecting humor and creativity into the space. All are welcome to join the community and share their creative ideas to make their vision successful. Официальный сайт: https://code0x.io/ Купить CODE сейчас!

Токеномика и анализ цен Code Token (CODE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Code Token (CODE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,86K $ 110,86K $ 110,86K Общее предложение: $ 1,01T $ 1,01T $ 1,01T Оборотное предложение: $ 1,01T $ 1,01T $ 1,01T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 110,86K $ 110,86K $ 110,86K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Code Token (CODE)

Токеномика Code Token (CODE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Code Token (CODE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CODE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CODE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CODE, изучите текущую цену CODE!

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