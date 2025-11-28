Что такое CLX

Токеномика Clanker Index (CLX) Откройте для себя ключевую информацию о Clanker Index (CLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Clanker Index (CLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clanker Index (CLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 154,44K $ 154,44K $ 154,44K Общее предложение: $ 130,09K $ 130,09K $ 130,09K Оборотное предложение: $ 130,09K $ 130,09K $ 130,09K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 154,44K $ 154,44K $ 154,44K Исторический максимум: $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 Исторический минимум: $ 0,788604 $ 0,788604 $ 0,788604 Текущая цена: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Узнайте больше о цене Clanker Index (CLX) Купить CLX сейчас!

Информация о Clanker Index (CLX) Официальный сайт: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x44551ca46fa5592bb572e20043f7c3d54c85cad7/overview

Токеномика Clanker Index (CLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clanker Index (CLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLX, изучите текущую цену CLX!

