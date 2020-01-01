Токеномика CJournal (CJL)

Токеномика CJournal (CJL)

Откройте для себя ключевую информацию о CJournal (CJL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CJournal (CJL)

CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards.

Официальный сайт:
https://cjournal.xyz/index
Whitepaper:
https://cjournal.xyz/CJournal-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен CJournal (CJL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CJournal (CJL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,86M
$ 8,86M$ 8,86M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 164,42M
$ 164,42M$ 164,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 53,88M
$ 53,88M$ 53,88M
Исторический максимум:
$ 0,055208
$ 0,055208$ 0,055208
Исторический минимум:
$ 0,04923061
$ 0,04923061$ 0,04923061
Текущая цена:
$ 0,05388
$ 0,05388$ 0,05388

Токеномика CJournal (CJL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CJournal (CJL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CJL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CJL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CJL, изучите текущую цену CJL!

Прогноз цены CJL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.