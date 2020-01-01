Токеномика CJournal (CJL) Откройте для себя ключевую информацию о CJournal (CJL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CJournal (CJL) CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards. Официальный сайт: https://cjournal.xyz/index Whitepaper: https://cjournal.xyz/CJournal-Whitepaper.pdf Купить CJL сейчас!

Токеномика и анализ цен CJournal (CJL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CJournal (CJL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,86M $ 8,86M $ 8,86M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 164,42M $ 164,42M $ 164,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,88M $ 53,88M $ 53,88M Исторический максимум: $ 0,055208 $ 0,055208 $ 0,055208 Исторический минимум: $ 0,04923061 $ 0,04923061 $ 0,04923061 Текущая цена: $ 0,05388 $ 0,05388 $ 0,05388 Узнайте больше о цене CJournal (CJL)

Токеномика CJournal (CJL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CJournal (CJL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CJL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CJL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CJL, изучите текущую цену CJL!

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