Токеномика Citadel by Virtuals (CITDEL) Откройте для себя ключевую информацию о Citadel by Virtuals (CITDEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Citadel by Virtuals (CITDEL) Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai Официальный сайт: https://www.citadelagent.ai Купить CITDEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Citadel by Virtuals (CITDEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Citadel by Virtuals (CITDEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,98K $ 49,98K $ 49,98K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,98K $ 49,98K $ 49,98K Исторический максимум: $ 0,00330767 $ 0,00330767 $ 0,00330767 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Citadel by Virtuals (CITDEL)

Токеномика Citadel by Virtuals (CITDEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Citadel by Virtuals (CITDEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CITDEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CITDEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CITDEL, изучите текущую цену CITDEL!

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