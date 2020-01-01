Токеномика Circle USYC (USYC)

Токеномика Circle USYC (USYC)

Откройте для себя ключевую информацию о Circle USYC (USYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund

Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token.

USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Официальный сайт:
https://usyc.hashnote.com/

Токеномика и анализ цен Circle USYC (USYC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Circle USYC (USYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 409,58M
$ 409,58M$ 409,58M
Общее предложение:
$ 375,53M
$ 375,53M$ 375,53M
Оборотное предложение:
$ 375,53M
$ 375,53M$ 375,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 409,58M
$ 409,58M$ 409,58M
Исторический максимум:
$ 1,12
$ 1,12$ 1,12
Исторический минимум:
$ 1,026
$ 1,026$ 1,026
Текущая цена:
$ 1,091
$ 1,091$ 1,091

Токеномика Circle USYC (USYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Circle USYC (USYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USYC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USYC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USYC, изучите текущую цену USYC!

Прогноз цены USYC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.