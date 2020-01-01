Токеномика Circle USYC (USYC) Откройте для себя ключевую информацию о Circle USYC (USYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Circle USYC (USYC) USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions. Официальный сайт: https://usyc.hashnote.com/ Купить USYC сейчас!

Токеномика и анализ цен Circle USYC (USYC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Circle USYC (USYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 409,58M $ 409,58M $ 409,58M Общее предложение: $ 375,53M $ 375,53M $ 375,53M Оборотное предложение: $ 375,53M $ 375,53M $ 375,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 409,58M $ 409,58M $ 409,58M Исторический максимум: $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 Исторический минимум: $ 1,026 $ 1,026 $ 1,026 Текущая цена: $ 1,091 $ 1,091 $ 1,091 Узнайте больше о цене Circle USYC (USYC)

Токеномика Circle USYC (USYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Circle USYC (USYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USYC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USYC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USYC, изучите текущую цену USYC!

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