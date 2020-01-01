Токеномика Chuck (CHUCK) Откройте для себя ключевую информацию о Chuck (CHUCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chuck (CHUCK) Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws. Официальный сайт: https://chuckonbase.io Whitepaper: https://chuckonbase.io/whitepaper/ Купить CHUCK сейчас!

Токеномика и анализ цен Chuck (CHUCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chuck (CHUCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 670,99K $ 670,99K $ 670,99K Общее предложение: $ 965,00M $ 965,00M $ 965,00M Оборотное предложение: $ 893,87M $ 893,87M $ 893,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 724,38K $ 724,38K $ 724,38K Исторический максимум: $ 0,03322613 $ 0,03322613 $ 0,03322613 Исторический минимум: $ 0,00041624 $ 0,00041624 $ 0,00041624 Текущая цена: $ 0,00074828 $ 0,00074828 $ 0,00074828 Узнайте больше о цене Chuck (CHUCK)

Токеномика Chuck (CHUCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chuck (CHUCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHUCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHUCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHUCK, изучите текущую цену CHUCK!

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