Токеномика Christ Is King (CIK) Откройте для себя ключевую информацию о Christ Is King (CIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Christ Is King (CIK) $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. Официальный сайт: https://christisking.io/ Купить CIK сейчас!

Токеномика и анализ цен Christ Is King (CIK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Christ Is King (CIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,98M $ 3,98M $ 3,98M Общее предложение: $ 777,00B $ 777,00B $ 777,00B Оборотное предложение: $ 777,00B $ 777,00B $ 777,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,98M $ 3,98M $ 3,98M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Christ Is King (CIK)

Токеномика Christ Is King (CIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Christ Is King (CIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CIK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CIK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIK, изучите текущую цену CIK!

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