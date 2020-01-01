Токеномика Christ Is King (CIK)

Токеномика Christ Is King (CIK)

Откройте для себя ключевую информацию о Christ Is King (CIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Christ Is King (CIK)

$CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal.

Официальный сайт:
https://christisking.io/

Токеномика и анализ цен Christ Is King (CIK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Christ Is King (CIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,98M
$ 3,98M$ 3,98M
Общее предложение:
$ 777,00B
$ 777,00B$ 777,00B
Оборотное предложение:
$ 777,00B
$ 777,00B$ 777,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,98M
$ 3,98M$ 3,98M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Christ Is King (CIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Christ Is King (CIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CIK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CIK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIK, изучите текущую цену CIK!

Прогноз цены CIK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.