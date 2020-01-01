Токеномика CHIPI (CHIPI) Откройте для себя ключевую информацию о CHIPI (CHIPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CHIPI (CHIPI) Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing. Официальный сайт: https://www.chipi.xyz Купить CHIPI сейчас!

Токеномика и анализ цен CHIPI (CHIPI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CHIPI (CHIPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,95K $ 118,95K $ 118,95K Общее предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Оборотное предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,95K $ 118,95K $ 118,95K Исторический максимум: $ 0,00471579 $ 0,00471579 $ 0,00471579 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011868 $ 0,00011868 $ 0,00011868 Узнайте больше о цене CHIPI (CHIPI)

Токеномика CHIPI (CHIPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CHIPI (CHIPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHIPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHIPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHIPI, изучите текущую цену CHIPI!

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