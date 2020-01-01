Токеномика Chill Girl (CHILLGIRL) Откройте для себя ключевую информацию о Chill Girl (CHILLGIRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chill Girl (CHILLGIRL) Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Официальный сайт: https://chillgirl.xyz Купить CHILLGIRL сейчас!

Токеномика и анализ цен Chill Girl (CHILLGIRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chill Girl (CHILLGIRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,52K $ 81,52K $ 81,52K Общее предложение: $ 998,99M $ 998,99M $ 998,99M Оборотное предложение: $ 998,99M $ 998,99M $ 998,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,52K $ 81,52K $ 81,52K Исторический максимум: $ 0,00618851 $ 0,00618851 $ 0,00618851 Исторический минимум: $ 0,00002585 $ 0,00002585 $ 0,00002585 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chill Girl (CHILLGIRL)

Токеномика Chill Girl (CHILLGIRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chill Girl (CHILLGIRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHILLGIRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHILLGIRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHILLGIRL, изучите текущую цену CHILLGIRL!

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