Токеномика Chengu (CHENGU) Откройте для себя ключевую информацию о Chengu (CHENGU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chengu (CHENGU) Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Официальный сайт: https://x.com/ChenguGotAbs Купить CHENGU сейчас!

Токеномика и анализ цен Chengu (CHENGU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chengu (CHENGU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 314,51K $ 314,51K $ 314,51K Общее предложение: $ 991,22M $ 991,22M $ 991,22M Оборотное предложение: $ 991,22M $ 991,22M $ 991,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 314,51K $ 314,51K $ 314,51K Исторический максимум: $ 0,00300819 $ 0,00300819 $ 0,00300819 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031729 $ 0,00031729 $ 0,00031729 Узнайте больше о цене Chengu (CHENGU)

Токеномика Chengu (CHENGU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chengu (CHENGU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHENGU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHENGU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHENGU, изучите текущую цену CHENGU!

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