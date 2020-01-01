Токеномика Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Откройте для себя ключевую информацию о Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment! Официальный сайт: https://cheeseball.vip/ Whitepaper: https://cheeseball.vip/ Купить CHEESEBALL сейчас!

Токеномика и анализ цен Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,00K $ 25,00K $ 25,00K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,00K $ 25,00K $ 25,00K Исторический максимум: $ 0,00409308 $ 0,00409308 $ 0,00409308 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Токеномика Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEESEBALL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEESEBALL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEESEBALL, изучите текущую цену CHEESEBALL!

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