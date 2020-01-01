Токеномика CheckerChain (SN87)

Токеномика CheckerChain (SN87)

Откройте для себя ключевую информацию о CheckerChain (SN87), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CheckerChain (SN87)

Официальный сайт:
https://checkerchain.com/
Whitepaper:
https://docs.checkerchain.com/

Токеномика и анализ цен CheckerChain (SN87)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CheckerChain (SN87), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 371,17K
$ 371,17K$ 371,17K
Общее предложение:
$ 727,01K
$ 727,01K$ 727,01K
Оборотное предложение:
$ 727,01K
$ 727,01K$ 727,01K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 371,17K
$ 371,17K$ 371,17K
Исторический максимум:
$ 0,585254
$ 0,585254$ 0,585254
Исторический минимум:
$ 0,32576
$ 0,32576$ 0,32576
Текущая цена:
$ 0,510704
$ 0,510704$ 0,510704

Токеномика CheckerChain (SN87): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CheckerChain (SN87) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SN87, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SN87.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN87, изучите текущую цену SN87!

Прогноз цены SN87

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.