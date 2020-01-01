Токеномика ChAtoshI (CHATOSHI) Откройте для себя ключевую информацию о ChAtoshI (CHATOSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChAtoshI (CHATOSHI) What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

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Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. Официальный сайт: https://chatoshi.ai Whitepaper: https://chatoshi.ai/whitepaper Купить CHATOSHI сейчас!

Токеномика и анализ цен ChAtoshI (CHATOSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChAtoshI (CHATOSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Общее предложение: $ 999,00M $ 999,00M $ 999,00M Оборотное предложение: $ 999,00M $ 999,00M $ 999,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Исторический максимум: $ 0,00788568 $ 0,00788568 $ 0,00788568 Исторический минимум: $ 0,00148505 $ 0,00148505 $ 0,00148505 Текущая цена: $ 0,00184638 $ 0,00184638 $ 0,00184638 Узнайте больше о цене ChAtoshI (CHATOSHI)

Токеномика ChAtoshI (CHATOSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChAtoshI (CHATOSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHATOSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHATOSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHATOSHI, изучите текущую цену CHATOSHI!

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