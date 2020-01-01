Токеномика Chad Coin (CHAD) Откройте для себя ключевую информацию о Chad Coin (CHAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chad Coin (CHAD) Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?! Официальный сайт: https://chadcoin.com/ Whitepaper: https://whitepaper.chadcoin.com/ Купить CHAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Chad Coin (CHAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chad Coin (CHAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 332,13K $ 332,13K $ 332,13K Общее предложение: $ 235,00B $ 235,00B $ 235,00B Оборотное предложение: $ 235,00B $ 235,00B $ 235,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 332,13K $ 332,13K $ 332,13K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chad Coin (CHAD)

Токеномика Chad Coin (CHAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chad Coin (CHAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAD, изучите текущую цену CHAD!

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