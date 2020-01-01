Токеномика cETH (CETH)

Токеномика cETH (CETH)

Откройте для себя ключевую информацию о cETH (CETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о cETH (CETH)

Compound protocol balance token

Официальный сайт:
https://compound.finance/

Токеномика и анализ цен cETH (CETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене cETH (CETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 125,18M
$ 125,18M$ 125,18M
Общее предложение:
$ 2,52M
$ 2,52M$ 2,52M
Оборотное предложение:
$ 2,52M
$ 2,52M$ 2,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 125,18M
$ 125,18M$ 125,18M
Исторический максимум:
$ 97,75
$ 97,75$ 97,75
Исторический минимум:
$ 1,89
$ 1,89$ 1,89
Текущая цена:
$ 49,64
$ 49,64$ 49,64

Токеномика cETH (CETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики cETH (CETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CETH, изучите текущую цену CETH!

Прогноз цены CETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.